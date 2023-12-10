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انتخابات المصريين بالداخل

الدكتور مفيد شهاب يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة: سعيد بالمشاركة الإيجابية للمواطنين

كتب:

محمد متولي ونرمين عزت
11:48 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
مفيد شهاب

مفيد شهاب

أدلى الدكتور مفيد شهاب، رئيس جامعة القاهرة الأسبق ووزير التعليم العالي الأسبق ووزير المجالس النيابية والشؤون القانونية الأسبق، بصوته في الانتخابات الرئاسية داخل لجنة مدرسة سيزا نبرواي بالتجمع الخامس.

وأعرب رئيس جامعة القاهرة الأسبق في تصريحات لـ«الوطن»، عن سعادته بالمشاركة الفعالة والإيجابية للشعب المصري لاختيار رئيس يمثله في الفترة المقبلة، ووعيهم بأهمية ذلك الدور للحفاظ على أمن الوطن وما توصلت إليه البلاد من إنجازات.

وأكد مفيد أنّ العلمية التعليمية شهدت تطورات كبيرة: «دورنا ننزل ونشارك ونقف خلف القيادة السياسية، للحفاظ على ما وصلت له البلاد، واستمرار النهضة التعليمية التي نشهدها الآن، والذي نراه في مجال التعليم شيء مشجع للغاية، ليس التعليم فقط، لكن أيضا الصحة وغيرها من المجالات».

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بقلم محمد متولي ونرمين عزت