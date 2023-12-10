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انتخابات المصريين بالداخل

وزيرة الثقافة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية: الإقبال يؤكد وعي المواطنين

كتب:

الهام الكردوسي
11:23 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
وزيرة الثقافة تدلي بصوتها

وزيرة الثقافة تدلي بصوتها

أدلت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بمقر لجنتها الانتخابية، بمدرسة أبوبكر الصديق التجريبية بالشيخ زايد، بمحافظة الجيزة .

الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية

أكدت وزيرة الثقافة، أن إقبال المصريين على العملية الانتخابية بكثافة، ومن كل الفئات العمرية، منذ الساعة الأولى لبدء الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية، إنما يؤكد على مستوى وعي المواطنين، وحرصهم على الحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية.

المشاركة في العملية الانتخابية

ودعت وزيرة الثقافة، جموع المصريين، ممن لهم حق التصويت، للنزول والمشاركة في العملية الانتخابية، والتي تُمثل أحد حقوقهم التي يكفلها الدستور.

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