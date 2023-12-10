البابا تواضروس يصل لجنة الشهيد امتياز محمد كامل للإدلاء بصوته في الانتخابات

وصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إلى لجنة الشهيد امتياز محمد كامل في منطقة العباسية، من أجل الإدلاء بصوته والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

والتف الناخبون حول البابا تواضروس من أجل الحصول على صور تذكارية وإلقاء التحية عليه، قبل دخوله للمشاركة في العملية الانتخابية.

ودعا البابا تواضروس إلى ضرورة التواجد ومشاركة جميع المواطنين الذين يملكون الحق في التصويت في العملية الانتخابية، باعتبارها خطوة تعبر عن الوعي الوطني.