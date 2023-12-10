مراسل «إكسترا نيوز» من أسيوط: المواطنون اصطفوا وتوافدوا من الصباح الباكر

قال هيثم البدري، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من أسيوط إن المواطنين توافدوا للتصويت في اللجان الانتخابية قبل فتح اللجان، إذ توافد المواطنين منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وشرح مراسل قناة «إكسترا نيوز» أن المواطنين اصطفوا وتوافدوا من الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم، إذ كانت هناك استعدادات مكثفة لتجهيز اللوجيستيات وتجهيز المقرات، موضحًا أنَّ محافظة أسيوط بها قرابة 2 مليون و955 ألف ناخب وناخبة من لهم حق التصويت بالانتخابات الرئاسية، ووضع كراسي للمواطنين وكل الاستعدادات اللوجيستية جاهزة.