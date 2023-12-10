«الوطنية للانتخابات»: انتظام عملية التصويت في لجان مطروح

قال المستشار محمد عبد القوي، رئيس الهيئة العامة للانتخابات في مطروح، إنّ اللجنة 1 مطروح تضم 83 لجنة، والعمل منتظم في جميع اللجان.

وأضاف «عبد القوي» خلال كلمته في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة عمليات التصويت بأول أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، أنّه جرى التأكد من تأمين اللجان وانتظام العملية الانتخابية باللجان واللجان الفرعية.

وأشار رئيس الهيئة العامة للانتخابات في مطروح، إلى تأخر التصويت بإحدى اللجان حتى الساعة 9.5 صباحا بسبب بعد المسافة وخطأ بعملية الإحداثيات خلال الوصول، لافتا إلى وجود كثافات ببعض اللجان.