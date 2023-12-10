رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

«الوطنية للانتخابات»: انتظام عملية التصويت في لجان مطروح

كتب:

هاجر عمر
10:53 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
المستشار محمد عبد القوي - رئيس الهيئة العامة للانتخابات في مطروح

المستشار محمد عبد القوي - رئيس الهيئة العامة للانتخابات في مطروح

قال المستشار محمد عبد القوي، رئيس الهيئة العامة للانتخابات في مطروح، إنّ اللجنة 1 مطروح تضم 83 لجنة، والعمل منتظم في جميع اللجان.

وأضاف «عبد القوي» خلال كلمته في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة عمليات التصويت بأول أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، أنّه جرى التأكد من تأمين اللجان وانتظام العملية الانتخابية باللجان واللجان الفرعية.

وأشار رئيس الهيئة العامة للانتخابات في مطروح، إلى تأخر التصويت بإحدى اللجان حتى الساعة 9.5 صباحا بسبب بعد المسافة وخطأ بعملية الإحداثيات خلال الوصول، لافتا إلى وجود كثافات ببعض اللجان.

اقرأ المزيد:

 تفاصيل اجتماع وفد «الرياضة» مع ممثل الأمم المتحدة على هامش مؤتمر cop28

«طب الأزهر» تحصد المركز الأول في مؤتمر الجمعية المصرية للشعب الهوائية

«التنسيقية» تشارك في مؤتمر بجامعة الجلالة لتشجيع المشاركة بالانتخابات الرئاسية

مؤتمر للتحالف الوطني للعمل الأهلي للتوعية بالمشاركة السياسية بكفر الزيات

عبير عصام: سعيدة لإقامة مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية الختامي بأسوان

انطلاق مؤتمر «المصريين الأحرار» بالمنيا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بكفر الشيخ
بقلم هاجر عمر