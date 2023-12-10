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انتخابات المصريين بالداخل

المرشح الرئاسي فريد زهران يدلي بصوته في مدرسة المقطم الثانوية بنين

كتب:

حسن عثمان وإسراء عبد العزيز
11:36 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
فريد زهران

فريد زهران

أدلى المرشح الرئاسي فريد زهران، بصوته في الانتخابات الرئاسية داخل لجنة مدرسة المقطم الثانوية بنين.

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