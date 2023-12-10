المرشح الرئاسي فريد زهران يدلي بصوته في مدرسة المقطم الثانوية بنين كتب: حسن عثمان وإسراء عبد العزيز 11:36 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023 فريد زهران أدلى المرشح الرئاسي فريد زهران، بصوته في الانتخابات الرئاسية داخل لجنة مدرسة المقطم الثانوية بنين. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: رئيس الكنيسة الإنجيلية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية البابا تواضروس الثاني يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية أسقف مغاغة يقود مسيرة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المرشح الرئاسي عبد السند يمامة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات فريد زهران انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية بقلم حسن عثمان وإسراء عبد العزيز