إقبال المواطنين على لجان الانتخابات الرئاسية في قرية الطيبة بالمنيا

شهدت قرية الطيبة التابعة لمركز سمالوط بالمنيا، إقبالا كبيرا من المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وتعد القرية من أكبر القرى التي تضم كتلة تصويتية كبيرة بالمحافظة.

إقبال عدد كبير من الناخبين

وشهدت الساعات الأولى من بدء عملية التصويت في اليوم الأول بمحافظة المنيا، إقبال عدد كبير من الناخبين على المراكز الانتخابية البالغ عددها 508 لجان موزعة في 9 مراكز إدارية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

انتظام التصويت في كافة اللجان

وأعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن انتظام عملية التصويت في كافة اللجان الانتخابية، والمتابعة اللحظية للعملية الانتخابية من خلال غرفة العمليات الرئيسية المرتبطة بالغرف الفرعية في المراكز والقرى والأحياء لتلقي أي شكاوى أو استفسارات من الناخبين والعمل على حلها فورا.