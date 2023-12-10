وزير «المجالس النيابية» يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة: المشاركة تحقق التنمية

أدلى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بمقر لجنة المدرسة البريطانية في القاهرة الجديدة.

وشدد وزير شئون المجالس النيابية على أهمية التصويت في الانتخابات الرئاسية، موضحا أن المشاركة واجب على كل مواطن تجاه وطن عظيم يستحق من الجميع أن يقوم بواجبه ودوره في سبيل رفعته واستقراره.

ودعا المواطنين إلى النزول والإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري، موضحا أن الانتخابات الرئاسية أهم خطوات بناء الوطن ورسم مستقبله لست سنوات قادمة، ووسيلة لتحقيق التنمية والتقدم وبناء مستقبل للأجيال القادمة يفخر به أبنائنا وأحفادنا.

رسالة للعالم

وأشار إلى أن نجاح العملية الانتخابية هي رسالة مصرية للعالم، ودليل قوي على وعي الشعب المصري وعزمه وإصراره للحفاظ على استقرار الوطن واستكمال بنائه.

وأشاد بدور الهيئة الوطنية للانتخابات في إدارة الانتخابات بصورة مثالية وقيامها بتذليل العقبات التي تحول دون تمكين المواطنين ممن لهم حق التصويت في الإدلاء بأصواتهم، مؤكدا نزاهة وشفافية الانتخابات في ظل الإشراف القضائي.