برلماني: حضور الشباب والمرأة في الانتخابات يثبت قدرة المصريين على رسم المستقبل

قال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إنّ توافد المواطنين على اللجان وتواجد الشباب والمرأة، يؤكد قمة الوعي والديمقراطية وحرية الرأي في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرا إلى أنّ التوافد الكبير للمواطنين يؤكد إداركهم بأهمية الموقف ويثبت خوف المصريين على بلدهم وإرادتهم في رسم ملامح مستقبلهم.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأضاف مطر، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الشباب بمختلف مراحلهم العمرية يقفون إلى جوار الدولة، مشيرا إلى أنّ إقبال المواطنين على المشاركة الانتخابية يكمل الصورة الجميلة أمام العالم أجمع حول تقدم مصر في جميع المجالات والمحاور ويرد على كل المدعين بأنّ مصر لا يوجد بها حرية رأي.

وتابع أنّ هناك حرية تامة وتواجد حزبي تنعم به مصر، والأحزاب لها دور كبير في الانتخابات الرئاسية 2024، وهذا أمر جديد لم نشهده في مصر من قبل، موضحا أنّ الأحزاب كلها أصبحت أسرة واحدة قد تختلف في وجهات النظر ولكن تتفق على إعلاء مصلحة الوطن.