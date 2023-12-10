مشاهد من انتخابات الرئاسة 2024 في أولى أيامها.. الشباب يتصدرون المشهد

منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، فتحت اللجان الانتخابية أبوابها أمام المواطنين، الذين تواجدوا باكرًا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، التي بدأت اليوم، الأحد 10 ديسمبر، وتستمر حتى الثلاثاء 12 ديسمبر، وتخلل المشهد حضور كثيف للشباب والسيدات وكبار السن، للمشاركة في «العُرس الديمقراطي».

مشاهد من الانتخابات الرئاسية 2024

لم يقتصر المشهد داخل اللجان الانتخابية على حضور الشخصيات العامة وكتاب الرأي فقط، بل شهدت مقرات اللجان تواجدا جماهيريا لكل فئات الشعب وأطيافه، بدءًا من كبار السن الذين حرصوا على التواجد مُستندين على ذويهم أو عكازهم، أو الشباب الذين حضروا في مجموعات، إضافة إلى الأطفال الذين اكتفوا برفع الأعلام أمام اللجان الانتخابية.

الناخبون من ذوي الهمم كانوا في الصفوف الأمامية أمام لجان الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، كما اصطف العشرات من المتطوعين الذين سمحوا بمرور الناخبين ووصولهم إلى اللجان.

وعلى رأس الناخبين الذين أدلوا بصوتهم صباح اليوم؛ المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي التي أدلت بصوتها في مقر لجنتها الانتخابية بمصر الجديدة.

كما أدلى وزير الأوقاف مختار جمعة بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، في لجنة مدرسة الشهيد محمد جمال، بمنطقة المنيل، فيما أدلى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بصوته في اللجنة الانتخابية بمدرسة فاطمة عنان التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، أما المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية أمام لجنته الانتخابية بمدرسة طبري الثانوية في النزهة بالقاهرة.

ومن الفناين، أدلت الفنانة القديرة نجلاء فتحي بصوتها في الانتخابات الرئاسية داخل مدرسة الشهيد مصطفى يسري عميرة بمصر الجديدة.

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