ناخب على كرسي متحرك يدلي بصوته في الانتخابات: «علشان خاطر مستقبل ولادي»

قال صفي الدين أحمد بدوي، أحد الناخبين من كبار السن بالمقر الانتخابي في مدرسة مصطفى كامل الإعدادية بنين بشيراتون دائرة مصر الجديدة، إنّه على الرغم من عدم قدرته على المشي فإنّه لم يتهاون في النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024.

وتابع باكيا: «تعبان ونزلت علشان خاطر ولادي وأحفادي.. علشان تأمين مستقبلهم»، مؤكدا ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 وتحديد مستقبل الدولة.

التصويت في الانتخابات الرئاسية

ونصح صفي كل الشباب بضرورة المشاركة؛ لتحديد مستقبلهم وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي، واختيار رئيس الجمهورية القادم، وأن يكون لهم يد في صنع مستقبل بلادهم: «ولادي نازلوا ينتخبوا وأنتم كمان لازم تنزلوا».