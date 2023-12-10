«وكيل الشيوخ» تدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة بالإسماعيلية: عُرس ديموقراطي

أدلت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ بصوتها في الانتخابات الرئاسية، في الساعات الأولى من فتح باب اللجان اليوم الأحد، وذلك داخل لجنة مدرسة الشهيد محمد السماك بدائرة قسم أول الإسماعيلية.

وقالت النائبة فيبي فوزي، إن ماتشهده مصر في الإنتخابات الرئاسية اليوم هو عرس انتخابي يشارك فيه ملايين المصريين منذ بدء فتح اللجان في التاسعة صباحا، مشيرة إلي أنها تابعت توافد المواطنين علي عدد من اللجان وحرصت علي المشاركة في الساعات الأولي من الصباح والإدلاء بصوتها.

وكيل الشيوخ: طوابير المصريين تدعو للتفاؤل

وقالت وكيلة مجلس الشيوخ، إن مشهد طوابير المصريين في الساعات الأولى من الصباح يدل علي وعي المواطن المصري ببلاده، واصطفافه خلف وطنه ومشاهد إقبال الناخبين في الخارج تشهدها مصر في الداخل وبشكل أكبر أيضا وهو مشهد يدعو للتفاؤل.

وناشدت «فوزي» المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتعبير عن حقهم الدستوري وممارسته للمشاركة في اختيار مستقبل مصر.

جدير بالذكر أن عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية 184 مقرًا انتخابيًا، وتعداد سكان المحافظة مليون و422 ألف و402 نسمة، ومن لهم الحق القانوني في التصويت 963 ألف و273 ناخب، فيما تم تحديد 10 لجان للوافدين و10 لجان عامة.