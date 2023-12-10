توافد المواطنين للتصويت في انتخابات الرئاسة 2024 بالوادي الجديد

توافدت أعداد كبيرة من الناخبين على لجان الاقتراع في اليوم الأول من الاستحقاق الدستوري بانتخابات الرئاسة 2024، وذلك في اللجنة الفرعية بمدرسة الشهيدة دعاء عاطف عبد السلام الإعدادية بمدينة الخارجة، وذلك قبل فتح باب اللجنة الساعة التاسعة صباحًا.

استعدادات اللجان في الوادي الجديد

واستعدت اللجان الفرعية بمحافظة الوادي الجديد لهذا العرس الانتخابي، بتواجد الوكلاء باللجان منذ الساعة الثامنة صباحًا، وقبل بدء التصويت الفعلي، حيث سيتم فتح أبواب اللجان الفرعية أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، في تمام الساعة 9 صباحا.

82 لجنة فرعية بمحافظة الوادي الجديد

وأقرت اللجنة الفرعية بمحافظة الوادي الجديد، 82 لجنة فرعية منها 7 لجان للوافدين، وبلغ إجمالي أعداد الناخبين بالمحافظة 188 ألفاً و12 ناخباً، موزعين على 67 مركزاً انتخابياً وعدد 5 لجان عامة.