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انتخابات المصريين بالداخل

وزير العدل وحرمه يدليان بصوتيهما في انتخابات الرئاسة 2024

كتب:

محمد متولي
11:49 ص | الأحد 10 ديسمبر 2023
وزير العدل وزوجته يدليان بصوتهما في الانتخابات الرئاسية

وزير العدل وزوجته يدليان بصوتهما في الانتخابات الرئاسية

أدلي المستشار عمر مروان، وزير العدل، وحرمه بصوتيهما في انتخابات الرئاسة 2024، في المقر الانتخابي بمدرسة فاطمة عنان بالقاهرة الجديدة، بالتجمع الأول.

وبدأ التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 اليوم ويستمر لمدة 3 أيام، وحددت اللجنة يوم الأربعاء 13 ديسمبر يوما للانتهاء من عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة المعنية بشأن كافة المسائل المتعلقة بتصويت الناخبين.

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بقلم محمد متولي