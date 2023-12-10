«فاروق» و«جمال» مسنان يشاركان بانتخابات الرئاسة: « لازم نختار مستقبل بلدنا»

يسير بخطى بطيئة متكئًا على عكاز، متجهًا إلى لجنة مدرسة علي مبارك الابتدائية بحي الشرق في بورسعيد، إذ أصر المهندس فاروق إسماعيل عبد الحميد، ذو التسعين عامًا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، مشيرًا إلى أنّ ذلك واجب وطني على كل المصريين.

مشاركة أهالي بورسعيد في انتخابات الرئاسة

وأشار «فاروق» إلى أنه لم يتوقع هذا العدد الكبير من الناخبين، إذ توافد الأهالي قبل بدء التصويت أمام لجان الانتخابات الرئاسية 2024، للإدلاء بأصواتهم، مما يؤكد أنهم يعرفون أهمية المشاركة في الإنتخابات الرئاسية 2024.

وأوضح أنه من مواليد 1938، وعاصر انتخابات دستورية مختلفة، لكنه اليوم يشعر بفرحة لا تضاهيها فرحة أخرى، وهو يشاهد الإقبال الكثير من أهالي بورسعيد على اللجان.

«جمال»: شرف ليا إني أشارك في مستقبل بلدي

وقال المواطن السويسي، الحاج جمال مرسي صاحب الـ65 عامًا، إنّ ظروفه الصحية لمن تمنعه من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، إذ أدلى بصوته في لجنة مدرسة الثانوية العسكرية بالسويس: «شرف كبير إن الواحد يشارك في اختيار مستقبل بلده».

وأكد في حديثه لـ«الوطن»، أنّه يحرص على المشاركة الإيجابية في كل استحقاق انتخابي منذ أيام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.