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انتخابات المصريين بالداخل

«الكنيسة الأسقفية»: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني

كتب:

مريم شريف
01:33 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
رئيس الأساقفة يدلي يصوته في الانتخابات الرئاسية

رئيس الأساقفة يدلي يصوته في الانتخابات الرئاسية

دعا الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، جميع المصريين في كل المؤسسات والقطاعات على ممارسة حقهم الديمقراطي، بالمشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية، إذ أدلى بصوته داخل لجنة كلية الفنون الجميلة في منطقة الزمالك.

رئيس الأساقفة: مشاركة المصريين في الانتخابات هو واجب وطني 

وحث رئيس الأساقفة على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلا: «مشاركة المصريين في الانتخابات هو واجب وطني هام للعمل على مستقبل مصر».

وأضاف: «مشهد حضاري رائع لمشاهدة الشعب وهو يشارك بإيجابية ويقرر مستقبل مصر بكل حرية وديمقراطية».

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