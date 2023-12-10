رئيس لجنة بالشرقية يستقبل زوجين مسنين خارج المقر ويساعدهما في التصويت

شهدت لجنة 23 بمدرسة العهد بمدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، استقبال المستشار محمد عبد الحليم، رئيس اللجنة، لأحد المسنين يسير على عكازين لحظة وصوله للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، رفقة زوجته.

وصول مسن وزوجته للتصويت في الانتخابات

ولاحظ القائمون على اللجنة الانتخابية، وصول أحد الناخبين رفقة زوجته المسنة للإدلاء بأصواتهما في الانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة الشرقية، وكانا لا يستطيعان الحركة أو النزول من السيارة، وفور علم رئيس اللجنة الانتخابية خرج ليستقبلهما ويساعدهما في الاقتراع دون مشقة عليهم.

رئيس اللجنة يساعد المسنين للتصويت في الانتخابات

وقالت تهاني حسانين، إحدى الناخبات من مشتول السوق، إنها رأت مشهدا جميلا، وهو لحظة قدوم الشيخ المسن رفقة زوجته المسنة، وعلم المستشار محمد عبد الحليم بعدم قدرتهما على الحركة، فبادرهما بالنزول ليساعدهما في الادلاء بصوتهما للتيسير عليهما.