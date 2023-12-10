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انتخابات المصريين بالداخل

وزير الخارجية يدلي بصوته في مدرسة «فاطمة عنان» بالتجمع الأول

كتب:

محمد متولي
12:55 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
السفير سامح شكري وزير الخارجية

السفير سامح شكري وزير الخارجية

أدلى السفير سامح شكري، وزير الخارجية، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، في المقر الانتخابي بمدرسة فاطمة عنان بالقاهرة الجديدة، بالتجمع الأول.

وقال وزير الخارجية، في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، إن الانتخابات الرئاسية الحالية يتم إجراؤها في توقيت حساس وحرج عالميا، الأمر الذي يحتم على كل المواطنين ضرورة التكاتف والإدلاء بأصواتهم لإظهار صورة مصر الحقيقة أمام دول العالم.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأشاد وزير الخارجية بما قامت به السفارات المصرية من التحام شديد خلال العملية الانتخابية التي جرت في دول العالم خلال الأيام الماضية، لافتا إلى أنه جاء من واشنطن بعد زيارة خارجية قبل قليل، وحرص على المشاركة في الانتخابات الرئاسة نظرا لأهميتها وما تمثله للمستقبل بعد اختيار رئيس مصر الجديد.

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