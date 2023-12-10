«حياة كريمة» ترصد إقبال المواطنين على التصويت في أول أيام الانتخابات الرئاسية

رصدت مؤسسة حياة كريمة على مدار الساعات الأولى لبدء العملية الانتخابية، موقف 9 آلاف لجنة انتخابية في جميع المحافظات بانتشار 11 ألف متابع لمؤسسة حياة كريمة للعملية الانتخابية.

انتظام العملية الانتخابية

وأوضحت المؤسسة، أنّ اليوم الأول تميّز بانتظام العمل في معظم لجان الجمهورية، ورصد متابعو مؤسسة حياة كريمة سير العملية الانتخابية بنظام وانضباط يسوده الشكل العام، فضلا عن رصد توافد المرشحين بكثافة في معظم اللجان الانتخابية حول الجمهورية.

وجرى رصد مشكلة التكدس في عدد من اللجان وتم التعامل على حلها من خلال تدخل المتطوعين لتنظيم العملية الانتخابية داخل اللجان وتيسير عملية الاقتراع على الناخبين.

استعدادات حياة كريمة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأتمت مؤسسة حياة كريمة استعدادها الكامل للمشاركة في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية مع استلام المتابعين للتصاريح اللازمة لفريق المتابعة الممثل لمؤسسة حياة كريمة، لتعكس من خلال الخطوة التطور الذي يشهده المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية خلال الأعوام الأخيرة.

وحرصت مؤسسة حياة كريمة خلال الأشهر الأخيرة على إعداد المتطوعين من جميع المحافظات للمشاركة في عملية متابعة الانتخابات وقامت حياة كريمة بتدريبهم لتعزيز قيم المواطنة الفعالة والمشاركة المجتمعية وثراء الاختلاف المجتمعي واحترام التنوع لخلق جيل من المثقفين المطلعين وتعزيز روح الانتماء لديهم من خلال عدد من التدريبات وورش العمل والمعسكرات مع مختلف الجهات الشريكة وعلى رأسهم الأكاديمية الوطنية للتدريب في إطار سعي حياة كريمة لإشراك الشباب في العمل العام ورفع الوعي العام في ظل التدحيات العديدة التي تواجه الهوية المصرية.