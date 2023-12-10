محافظ الجيزة يدعو المواطنين للمشاركة بإيجابية في الانتخابات الرئاسية

دعا اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، المواطنين للنزول والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية لممارسة الحق الدستوري في الإدلاء بصوتهم في انتخابات الرئاسة.

واطمأن محافظ الجيزة خلال جولته على بدء العملية الانتخابية واستقبال الناخبين باللجان للإدلاء بأصواتهم، وعدم وجود أي معوقات، والتأكد من تنفيذ الترتيبات وفق الخطة التي أعدتها المحافظة استعدادًا للاستحقاق الانتخابي على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

وكان محافظ الجيزة أدلى صباح اليوم بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بمدرسة عثمان بن عفان بحي العمرانية.