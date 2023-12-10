موعد انتهاء التصويت في اليوم الأول لانتخابات الرئاسة.. «الهيئة الوطنية» توضح

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد انتهاء التصويت في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على أن يكون هذا الأمر خلال الأيام الثلاثة المحددة للاقتراع والتي بدأت اليوم الأحد 10 ديسمبر وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر الجاري.

موعد انتهاء التصويت في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد الانتخابات الرئاسية 2024 بداية من اليوم الأحد 10 ديسمبر والتي تستمر حتى الثلاثاء 12 من ذات الشهر، على أن يتم فتح اللجان في الساعة التاسعة صباحًا، وتُغلق في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وعكفت الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال الفترة الماضية، على تقديم التسهيلات لذوي الهمم سواء من لديهم إعاقة سمعية أو بصرية أو حركية؛ لسهولة دمجهم في العملية الانتخابية.

يشار إلى أن مشاركة ذوي الإعاقة البصرية من أحدث الإجراءات التي أدخلتها الهيئة في هذه الانتخابات، إذ استحدثت الهيئة التصويت بطريقة برايل، والذي يُمكن ذوو الهمم من اختيار مرشحهم الرئاسي ويسلم بطاقته الانتخابية للموظف المختص بعد اختيار المرشح الرئاسي ليضعها في الصندوق، ومن ثم يغمس الناخب إصبعه في الحبر الفسفوري ويتسلم بطاقة الرقم القومي الخاص به.