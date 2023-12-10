«النقل» تكشف تفاصيل مستجدات تنفيذ مشروع محور «السخنة- الإسكندرية»

كشفت وزارة النقل أخر مستجدات تنفيذ مشروع تطوير ميناء السخنة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ مشروع إنشاء محور «السخنة– الإسكندرية» اللوجيستي المتكامل للحاويات، بهدف الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، والذي يعتبر أكبر ممر لوجيستي لخدمة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، ويعتبر المشروع أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي «السخنة- الدخيلة».

وتفقد عدد من قيادات وزارة النقل، أولى محطات مشروع تطوير الميناء «محطة حاويات هاتشيسون»، والتي تم تسليمها يوليو 2023 لأكبر مشغل محطات حاويات على مستوى العالم وهو هاتشيسون العالمية وتحالف الخطوط الملاحية العالمية «COSCO» و«CMA» لتطويرها كأكبر محطة للحاويات بجمهورية مصر العربية.

تفاصيل مهمة عن المحطة

يبلغ طول المحطة 2600 متر ومساحتها الإجمالية 1.6 مليون مترمربع، بطاقة استيعابية 3.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا، وستسمح المحطة باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر، وفقا لعقد الالتزام الموقع لمشروع إنشاء البنية الفوقية، وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة، والذي يأتي تنفيذه إلى جانب تنفيذ مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات على رصيف 100 بالدخيلة.

وقدّم اللواء محمد خليل، مدير مشروع تطوير الميناء عرضا حول موقف المحطة الحالي بعد التسليم لهاتشيسون، إذ تم الانتهاء من أعمال الجسات وجاري البدء في تنفيذ أعمال البنية الفوقية للمحطة.

وشدد تقرير صادر عن وزارة النقل، على ضرورة أن تتم أعمال البنية الفوقية برصيف 100 على التوازي مع الأعمال التي يتم تنفيذها حاليا مثلما يحدث في محطة السخنة وذلك لسرعة الإنجاز.