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انتخابات المصريين بالداخل

عبد الرحيم علي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة الأوقاف بالعجوزة

كتب:

محمد أباظة
01:06 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
الدكتور عبد الرحيم علي

الدكتور عبد الرحيم علي

أدلى الدكتور عبد الرحيم علي رئيس مجلس إدارة وتحرير «البوابة نيوز» ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بلجنة مدرسة الأوقاف الثانوية بنات بالعجوزة، وقال إنه أعطى صوته للرئيس السيسي، للحفاظ على البلاد من التحديات الكبرى المحيطة بالمنطقة ككل ولاستكمال مسيرة التنمية.

وناشد «علي» المصريين النزول والمشاركة في العرس الديمقراطي الذي تشهده مصر في الانتخابات الرئاسية لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها الدولة المصرية، في محيطها الإقليمي.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.