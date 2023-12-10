عبد الرحيم علي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة الأوقاف بالعجوزة

أدلى الدكتور عبد الرحيم علي رئيس مجلس إدارة وتحرير «البوابة نيوز» ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بلجنة مدرسة الأوقاف الثانوية بنات بالعجوزة، وقال إنه أعطى صوته للرئيس السيسي، للحفاظ على البلاد من التحديات الكبرى المحيطة بالمنطقة ككل ولاستكمال مسيرة التنمية.

وناشد «علي» المصريين النزول والمشاركة في العرس الديمقراطي الذي تشهده مصر في الانتخابات الرئاسية لمواجهة التحديات العديدة التي تواجهها الدولة المصرية، في محيطها الإقليمي.