صبري فواز يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية: «انزل شارك»

أدلى الفنان صبري فواز بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وحث المواطنين على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلا: «أدعو الجميع النزول والمشاركة في الانتخابات».

وأمام المقر الانتخابي في مدرسة الفنون الجميلة اصطف عشرات المواطنين من مختلف الأعمار في انتظار فتح باب اللجان، وبدء عملية التصويت في تمام الساعة التاسعة، فيما حمل المواطنون أعلام مصر ورددوا الأغاني الوطنية.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.