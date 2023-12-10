طوابير أمام لجنة المغتربين بـ«الإنتاج الإعلامي» للمشاركة في انتخابات الرئاسة

شهدت لجنة المغتربين بمدينة الإنتاج الإعلامي، إقبالًا كبيرًا من الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، التي تُقام اليوم الأحد وتمتد حتى الثلاثاء.

واحتشد العديد من الناخبين، أمام لجنة المغتربين بمدينة الإنتاج الإعلامي، للمشاركة في العرس الانتخابي.

9376 مركزًا انتخابيًا

تقام الانتخابات في 9376 مركزًا انتخابيًا بـ11631 لجنة فرعية، وجرى مراعاة توزيع اللجان بأنحاء الجمهورية للتسهيل على الناخبين.

ويُشرف 15 ألف قاضٍ على الانتخابات الرئاسية التي تنطلق اليوم الأحد ولمدة 3 أيام.