رئيس جامعة الجلالة الأهلية والعاملين يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

أعلن الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، توافر حافلات لنقل الإداريين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب إلى مقر اللجنة الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وذلك منذ الساعات الأولى من فتح باب التصويت.

يأتي ذلك في ضوء المبادرة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 للدولة المصرية، وحرصا من إدارة ومجلس أمناء جامعة الجلالة على التيسير والتسهيل لإجراءات التصويت لجميع العاملين والطلاب بالجامعة، والحث على أهمية الادلاء بالرأي كواجب وطني وقومي.

الانتخابات الرئاسية 2024

وحرص الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، والدكتور إيهاب حسانين، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، وأحمد هنو، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، والدكتورة رنا زيدان، أمين عام الجامعة، على مرافقة العاملين بالجامعة للإدلاء بأصواتهم، مؤكدين حرصهم لدعم مسيرة الاستقرار لاستكمال عملية التنمية الشاملة التى تشهدها البلاد، إيمانا بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت ركائز النظام الديمقراطي.