حزب الاتحاد: المشاركة في الانتخابات الرئاسية تظهر وعي الشعب وثقافته

قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن المصريين كعادتهم يسطرون ملحمة وتلاحم وطني في الانتخابات الرئاسية اليوم، من أجل الحفاظ على استقرار وأمن الدولة، مشيرا إلى أن المواقف المختلفة مثل الاستحقاقات الدستورية والتحديات تظهر وعي الشعب وثقافته وخوفه وقلقه على بلده.

انتخابات الرئاسة 2024 استثنائية

وأضاف خلال حواره عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المشهد الحالي خرج من كونه مجرد استحقاق دستوري، إذ أصبح يمثل عدة رسائل للخارج حول الوحدة والاصطفاف الوطني للدولة المصرية.

أهمية المشاركة في الانتخابات

وأشار إلى أن الظروف والتحديات التي تواجه البلاد جعلت المواطن بوعيه وحسه وضميره الوطني يشعر بأهمية صوته في الانتخابات ليس كمجرد استحقاق دستوري فقط بل أيضا مستقبل وطن وأجيال قادمة، إضافة عن كونه حفاظ على مكتسبات الدولة المصرية التي جرى الوصول إليها على مدار العشر سنوات الماضية.