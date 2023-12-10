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انتخابات المصريين بالداخل

وكيل «الشيوخ»: الانتخابات الرئاسية تتجلى فيها وطنية ووعي المصريين

كتب:

ولاء نعمة الله
02:49 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
النائبة فيبي فوزي

النائبة فيبي فوزي

أكدت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، عقب الإدلاء بصوتها الانتخابي الرئاسي أن كل من يشارك في الاستحقاق الرئاسي المهم «فائز»، إذ تبعث رسالة للعالم بأن المصريين يصنعون قرارهم ومستقبلهم بأيديهم، والتي تعد من ملامح الجمهورية الجديدة والمشروع الوطني العملاق الذي بدأ منذ تسع سنوات.

وأضافت تصريحات صحفية أن المصريين على أعتاب جني الثمار، بسواعد المصريين والقيادة الحكيمة الرشيدة، مضيفة: «نحن أمام إحدى أهم المناسبات الوطنية التي تتجلى فيها قوة وقدرة ووعي ووطنية المواطن».

وتابع: «ما يلفت النظر في هذه الانتخابات أيضا هو ما تتمتع به من ضمانات حرصت الدولة على توفيرها، لعل أهمها امتداد الإشراف القضائي على كل مراحل، وإجراءات العملية الانتخابية، ما طالب به المشاركون في الحوار الوطني واستجاب له فورا الرئيس عبد الفتاح السيسي».

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بقلم ولاء نعمة الله