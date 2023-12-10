وزير الداخلية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أدلى محمود توفيق وزير الداخلية، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024 بمقر لجنته الانتخابية.

وأكد الوزير أن كل أجهزة وزارة الداخلية في حالة استنفار قصوى لتأمين المواطنين وتهيئة الأجواء المناسبة لسير العملية الانتخابية، بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية وإتاحة الفرصة أمام كل المواطنين للإدلاء بأصواتهم لممارسة حقهم الدستوري في مناخ آمن.

أوضح أن كي المحافظات تشهد حالة من الاستقرار الأمني، وأن مجريات العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم.