رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

وزير الداخلية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

كتب:

محمد بركات
01:12 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
محمود توفيق وزير الداخلية

محمود توفيق وزير الداخلية

أدلى محمود توفيق وزير الداخلية، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024 بمقر لجنته الانتخابية.

وأكد الوزير أن كل أجهزة وزارة الداخلية في حالة استنفار قصوى لتأمين المواطنين وتهيئة الأجواء المناسبة لسير العملية الانتخابية، بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية وإتاحة الفرصة أمام كل المواطنين للإدلاء بأصواتهم لممارسة حقهم الدستوري في مناخ آمن.

أوضح أن كي المحافظات تشهد حالة من الاستقرار الأمني، وأن مجريات العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم.

اقرأ المزيد:

محافظ المنيا يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

أسقف الإسماعيلية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

رؤساء الجامعات بالمحافظات يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس مدينة أكتوبر الجديدة يزور مقار لجان الانتخابات الرئاسية 2024

شيخ الأزهر يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بمصر الجديدة
بقلم محمد بركات