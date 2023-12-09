كيف تكتشف إصابتك بارتفاع ضغط الدم؟.. «الصحة» توضح أبرز الأعراض

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن كيفية معرفة إصابتك بارتفاع ضغط الدم، وقالت في تقرير رسمي عممته على مديريات الشؤون الصحية، إن هناك مجموعة من الأعراض يجب الانتباه لها، فظهورها يدل على الإصابة بارتفاع ضغط الدم، مشيرة الى أن المصاب يكون ضغط الدم أكثر من 140 / 90 ميليمتر زئبقي، عند قياسه عدة مرات فى توقيتات مختلفة.

أعراض تشير إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم

وتابعت وزارة الصحة، بأن الأعراض التالية في حال ظهورها، عليك استشارة الطبيب فورا، ومنها:

- الصداع

- الدوار

- نزيف دم من الأنف

- خفقان غير منتظم في القلب

- طنين الأذن

حملة «100 يوم صحة»

أكدت وزارة الصحة أنه حال ظهور هذه الأعراض، لا بد من استشارة الطبيب، موضحة أن الكشف المبكر للمرض يسهم في ارتفاع معدلات الشفاء، داعية المواطنين للكشف المجانى في حملة «100 يوم صحة»، إذ تقدم الكشف والعلاج مجانا.

وتابعت وزارة الصحة بأن حملة «100 يوم صحة» تعمل من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا، لافتة إلى إمكانية معرفة أماكن الوحدة الصحية من خلال الاتصال بالخط الساخن 105، للرد على كل التساؤلات والاستسفارات المختلفة والرد عليها من مصادرها الرسمية.