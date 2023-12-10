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انتخابات المصريين بالداخل

برلماني: حشود الناخبين أمام صناديق الاقتراع تستحق الشكر والتقدير

كتب:

إسراء سليمان
01:47 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
محمود القط

محمود القط

قال محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ الحشود الكبيرة من المواطنين على صناديق الاقتراع منذ بدء عملية التصويت، تستحق توجيه تحية وتقدير للمصريين على ما أثبتوه من شعور بالمسؤولية تجاه الوطن، لافتة إلى ظهور طوابير مستمرة لا تنقطع قبل وأثناء فتح مقرات اللجان في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «الظهور الواضح للشباب والمرأة يدل على أنّ المصريين قرروا أن يعلنوا الاصطفاف الوطني أمام العالم بالوقوف أمام صناديق الاقتراع، وأن يؤكدوا أنّ مصير مصر بيد شعبها و لن يقبلوا بأي محاولة للتدخل في شؤونهم».

وتابع: «ننتظر من المصريين المزيد من الحشود على مدار الثلاث أيام المخصصة للاقتراع، ونتوقع أن يكون التصويت هذا العام هو الأعلى والأكثر انتشارا».

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مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.