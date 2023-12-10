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انتخابات المصريين بالداخل

نقيب «البيطريين» يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

كتب:

إسراء سليمان
02:16 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
الدكتور خالد سليم - النقيب العام للأطباء البيطريين

الدكتور خالد سليم - النقيب العام للأطباء البيطريين

أدلى الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، ورئيس اتحاد الأطباء البيطريين العرب، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، ظهر اليوم، مؤكدا أنّ المشاركة بالتصويت واجب وطني فرض على كل مصري، لدعم استقرار البلاد، والمشاركة في رسم مستقبله.

وأوضح سليم، أنّ أنظار دول العالم تتجه إلى مصر اليوم، تترقب ما سيفعله المصريون، داعيا جميع المواطنين للنزول والتصويت بكثافة، لإرسال رسالة للعالم أجمع بشأن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، فضلا عن التأكيد على وعي المصريين بأهمية الانتخابات، ولمساندة بلادهم خلال تلك الفترة المهمة من تاريخ البلاد.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.