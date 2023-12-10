رئيس «صحة النواب»: شكرا لكل مواطن نزل وشارك في الانتخابات الرئاسية

وجّه الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الشكر للناخبين المصريين الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية، قائلا إنّ احتشاد المصريين في الانتخابات الرئاسية ووجودهم أمام المقرات الانتخابية منذ بداية الاقتراع في التاسعة من صباح اليوم، يؤكد أنّ الشعب المصري دائما وأبدا يقظ ومنتبه للتحديات التي تواجه المنطقة.

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب لـ«الوطن»، أنّ الشعب المصري في الداخل أو المصريين في الخارج أثبتوا انتماءهم لوطنهم وبعثوا رسالة للعالم بأنّ مصر ستظل ماضية في طريقها نحو التقدم.

وقال حاتم: «تحية لكل مواطن مصري نزل وشارك عشان ينبي وطنه، الانتخابات الرئاسية 2024 ليست استحقاقا دستوريا فقط، لكنها لحظة صدق النوايا لاستكمال بناء الوطن».