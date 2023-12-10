«التجمع»: مظهر حضاري للمصريين أمام لجان الانتخابات الرئاسية

قال عبد الناصر قنديل، الأمين المساعد لحزب التجمع، إن الانتخابات الرئاسية 2024 تشهد مظهرا حضاريا للمصريين أمام لجان الاقتراع بكثافة غير مسبوقة وغير متوقعة والتي بدأت من قبل بداية فتح اللجان بساعتين تقريبا بما يعكس العديد من الملاحظات الإيجابية.

وأضاف «قنديل»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ من أسباب هذا المشهد الرائع هو إدراك المصريين لخطورة اللحظة وأهمية الاصطفاف الوطني الحاشد نحو تدعيم وتقوية القرار المصري في التعامل مع التحديات المختلفة باعتبارها المهمة الرئيسية التي تواجه منصب رئيس الجمهورية.

وتابع: أن نجاح الوسائل الإعلامية والإجراءات التنظيمية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، هو ترسيخ مبادئ الحيدة والنزاهة والمساواة بين كافة المرشحين وهو ما عزز رغبات واتجاهات المشاركة لدي قطاعات واسعة من الناخبين.

وأوضح، أنّ التنوع العمري والجغرافي الذي يؤكد على نجاحات السياسات الحكومية في تعزيز توجهات المشاركة واحتواء سلوكيات العزوف والبعد عن العمل العام لدي قطاعات بعينها وفي مقدمتها الشباب صغار السن الذين أثبتت الرهانات عليهم واستهدافهم بمنتديات ومؤتمرات الشباب وتأسيس المبادرات الشبابية صحتها في تعزيز مشاركتهم وتفاعلهم مع الانتخابات العامة.

واستكمل الأمين المساعد لحزب التجمع، أنّ استمرار الحشود المشرفة من النساء أمام لجان التصويت لتظل المرأة هي كلمة السر في المشهد الانتخابي والقوة الأكثر تأثيرا في المشهد الانتخابي والتي ربما ترجع أسبابها للسياسات غير المسبوقة لدعم وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة ومراكز صنع واتخاذ القرار