«نادي القصة» يحتفي برائد أدب الطفل يعقوب الشاروني

احتفى نادي القصة، مساء أمس السبت 9 ديسمبر، بالكاتب الكبير يعقوب الشاروني، أحد رواد الجيل الثاني لأدب الطفل، وذلك ببيت الشعر بالحسين في بيت الست وسيلة، وأقيم اللقاء تحت عنوان «الشاروني في عيون كتاب أدب الطفل».

وشهد اللقاء تكريم اسم الشاروني بإهداء درع المركز القومي لثقافة الطفل للدكتورة هالة الشاروني، ابنة الراحل.

وتحدثت الدكتورة هالة الشاروني عن والدها، وكيف كان يهتم بأبنائه وأحفاده وكل الأطفال، حتى أنه كان يذهب للمحافظات وفي القرى والنجوع ويعرض مؤلفاته قبل الطبع على الأطفال ويستمع لأرائهم ويتحاور معهم.

وأكدت الدكتورة هالة الشاروني أنها ستحرص على إقامة الندوة الشهرية الدائمة التي كان يحرص عليها والدها طوال حياته.

كما تحدث المشاركون في اللقاء عن الشاروني الإنسان والكاتب، وكيف كان يقيم ندوة شهرية لأدب الطفل في منزله بالمنيل، والذي كان بمثابة صرح ثقافي كبير يشع نورا ثقافيا على كل كتاب وفناني الطفل.

وأكد الجميع على عطائه غير المحدود وتندروا بحقيبته التي كان يحملها وبها من الكتب الثقيلة الكثير ليوزعها على كل من يقابله في دعوة حثيثة منه للقراءة، وكيف كان يشجع الجميع على النقد لاثراء حركة الكتابة للطفل.

وأشاد المشاركون بإرث الشاروني الإبداعي والبحثي والنقدي، كما أشادوا بإرثه الإنساني الذي سيعيش في نفوس كل محبيه وتلاميذه.