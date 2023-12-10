«قوى عاملة النواب»: المشهد الإيجابي للمصريين أمام اللجان يستحق الشكر

وصفت سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأمين العام للاتحاد العربي للعاملين والتأمينات والأعمال المالية، مشاركة المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية بالنزول والمشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024 التي انطلقت اليوم وتستمر حتى الثلاثاء المقبل بأنّها «تاريخية»، معربا عن ثقته التامة في أنّ مشاركة المصريين فى هذه الانتخابات ستكون كبيرة وغير مسبوقة مقارنة بل الاستحقاقات الانتخابية السابقة.

وقالت درويش في بيان عنها، إنّ المشاركة الكبيرة من الشعب المصري العظيم في العرس الديمقراطي لم تأت من فراغ، وإنّما من خلال الوعي والإدراك الكاملين من المصريين بجميع المخاطر والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، وفي مقدمتها التداعيات السلبية والخطيرة للأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط بسبب الاعتداءات الوحشية والمجازر البشرية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس.

وأكد أنّ الشعب المصري بعث برسالة واضحة وحاسمة للعالم كله بأنّه مستمر في الوقوف صفا واحدا خلف الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه مصر، لافتة إلى أنّ التاريخ والواقع أكدا للعالم كله أنّ المصريين على مدار التاريخ كانت أدوارهم مشرفة وأبهروا العالم كله من خلال مساندتهم ودعمهم الكاملين لمؤسسات الدولة للحفاظ على أمن واستقرار مصر وحماية حدودها.

ولفت إلى أنّ المصريين أكدوا للعالم كله أنّ مصر دولة عظيمة وتمارس فيها الديمقراطية في أروع صورها، وبلد تسعى للاستقرار والنهوض اقتصاديا، والكل يقف صفا واحدا لخدمة الوطن.

ووجّهت النائبة سولاف درويش، التحية والتقدير للأسر المصرية التي تراصت في طوابير طويلة أمام اللجان الانتخابية منذ صباح اليوم للمشاركة في الانتخابات، مؤكدة أنّ المصريين كانوا على مستوى المسؤولية وشاركوا بايجابية كبيرة في هذه الانتخابات المهمة.