إقبال كبير على لجان الانتخابات في حلوان (صور)

شهد اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024، إقبالا كبيرا من المواطنين في مدينة 15 مايو بالقاهرة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات منذ فتح أبواب اللجان في التاسعة صباحا.

وأجرى الدكتور مهران عبداللطيف مهران، رئيس حي 15 مايو، جولة تفقدية لجميع المقار الانتخابية للوقوف على مدى جاهزية المقار ومتابعة أعمال الإنارة والنظافة والإشغالات، وتوفير الدعم لخدمة العملية الانتخابية.

سير العملية الانتخابية

وأشاد رئيس الحي بوعي المواطنين الذي ظهر في الحضور الكبير حول اللجان للمشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية 2024، إدراكا منهم بأنّ مشاركتهم لها دور إيجابي، مؤكدا سير العملية الانتخابية بسلاسة وإقبال باللجنة الانتخابية، حيث شهدت لجنة الوافدين بمركز شباب مجاورة 7 إقبالا كبيرا من المواطنين.