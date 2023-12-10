قاض يساعد سيدة «ضعيفة البصر» على التصويت.. «أجرت عملية حديثة في العين»

في لفتة إنسانية قام قاضي لجنة 23 بمدرسة مصطفى كامل الإعدادية بنين بدائرة مصر الجديدة، مساعدة سيدة مسنهة في أداء واجبها الانتخابي خلال الانتخابات الرئاسية 2024.

وكانت السيدة غير قادرة على رؤية المرشحين بشكل جيد بسبب إجراءاها عملية حديثة في العين، وغير قادرة على التحقق من الصور بشكل كامل أو الأسماء الخاصة بالمرشحين، وهو ما تطلب قيام قاضي اللجنة باصطحابها إلى مكان الإدلاء بصوتها وإعلامها أسماء المرشحين كما موضح بالورقة الانتخابية.

وتأكد قاضي اللجنة من عدم توجيه السيدة لأي مرشح حتى تختار بإرادتها المرشح التي ترغب في اختياره، ومنع كل المرافقين لها حتى لا يملي عليها أحد اسم مرشح بعينه.

وبدأت انتخابات الرئاسة 2024 في تمام الساعة التاسعة صباحا، وفق ما حددته اللجنة العليا للانتخابات في فتح أبوابها أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات والتي بدأت اليوم وتستمر لمدة 3 أيامتنتهي يوم الثلاثاء المقبل 13 ديسمبر 2023، على أن يتم إعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كل من المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطي رمز الشمس، المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسي حازم عمر رمز السلم.