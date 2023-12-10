رئيس هيئة قضايا الدولة يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة 2024

أدلى المستشار مسعد الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 وسط حشد ووفد كبير معه، تعبيرا عن حالة الفرحة بالعرس الانتخابي لمصر.

وتواجد «الفخراني» ظهر اليوم في اللجنة الانتخابية بحي الدقي، مشيرا إلى ضرورة إدلاء المصريين بصوتهم في انتخابات الرئاسة 2024 باعتباره واجب وطني.

انتخابات الرئاسة 2024

تشهد الانتخابات الرئاسية الحالية، توافدا من المواطنين الذين يحرصون على اختيار مستقبل دولتهم، وأنّها استحقاق دستورى لكل مصري.

انطلاق التصويت اليوم

ويستمر ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 على مدار ثلاثة أيام، وبدأ التصويت في التاسعة صباحا ويستمر حتى التاسعة مساءً.