«بالطبل والزمر».. أهالي قرية العمار بالقليوبية يحتفلون بالتصويت في الانتخابات

شهدت لجنة مدرسة العمار الكبري في قرية العمار بالقليوبية تكدسا وازدحاما ملحوظا أمام اللجنة، لحرصهم على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وتوافدت حشود من أهالي القرية منذ الصباح الباكر على اللجان الانتخابية وصناديق الاقتراع للتصويت وانتخاب رئيس للأعوام الست المقبلة.

وحرص أهالي القرية على الاحتفالات أمام اللجنة بالطبل البلدي والمزمار والأغاني الوطنية.