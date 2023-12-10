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انتخابات المصريين بالداخل

«بالطبل والزمر».. أهالي قرية العمار بالقليوبية يحتفلون بالتصويت في الانتخابات

كتب:

محمود فؤاد
02:39 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

شهدت لجنة مدرسة العمار الكبري في قرية العمار بالقليوبية تكدسا وازدحاما ملحوظا أمام اللجنة، لحرصهم على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وتوافدت حشود من أهالي القرية منذ الصباح الباكر على اللجان الانتخابية وصناديق الاقتراع للتصويت وانتخاب رئيس للأعوام الست المقبلة.

وحرص أهالي القرية على الاحتفالات أمام اللجنة بالطبل البلدي والمزمار والأغاني الوطنية.

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