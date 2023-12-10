«التنسيقية»: الانتخابات الرئاسية تحظى باهتمام بالغ من المصريين

قال محمد صلاح، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ الانتخابات الرئاسية تحظى باهتمام بالغ من المصريين، حيث تأتي في ظروف داخلية وأقليمية ودولية محيطة للدولة المصرية.

وأضاف صلاح خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «الشعب المصري بحسه الوطني مستعد دائمًا للتضحيات وحريص على بناء المؤسسات وتقوية مؤسسات الدولة واستقرار الدولة»، متابعا: «عندنا إقبال كبير جدًا في الساعات الأولى من الانتخابات بشكل عام في المحافظات، وبشكل خاص بتكلم عن البحيرة باعتبارها المحافظة اللي إحنا موجود فيها، وكنت موجود في لجنة البحيرة العامة، وبتحرك حاليًا وبتنقل في المراكز، ومن مركز لآخر، والحقيقة فيه إقبال كبير ودايما الشعب المصري يرسم صورة قوية جدًا».

وتابع: «كل مكونات المجتمع المصري والأسرة المصرية بالكامل موجودة فى الشارع، ونتوقع زيادة الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية بعد العصر».