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انتخابات المصريين بالداخل

طارق يحيى يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية (صور)

كتب:

يسرا البسيوني
01:46 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
طارق يحيي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

طارق يحيي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى طارق يحيى، لاعب نادي الزمالك والمنتخب المصري السابق، بصوته في الانتخابات الرئاسية، منذ قليل، بمدرسة بدر، في منطقة الدقي.

إشادة بالعملية الانتخابية

وأشاد نجم المنتخب المصري السابق بالمشهد الحضاري أمام اللجان، وحرص المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية، مطالبا جميع المصريين بالخروج للمشاركة في اختيار من يمثلهم والذي يحقق إرادة الشعب، موجها التحية للقضاء المصري النزيه وحرصه على ظهور العملية الانتخابية.

 

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بقلم يسرا البسيوني