«صحة الغربية»: فرق طبية وعيادات متنقلة أمام لجان الانتخابات الرئاسية

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، عن توافر قوافل طبية وعلاجية شاملة أمام اللجان الانتخابية للكشف والعلاج بالمجان، وتابع الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، الاستعدادات النهائية لخطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية.

رفع درجة الاستعداد

وأكد وكيل وزارة الصحة بالغربية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منشآت القطاع الصحي بالمحافظة تزامنا مع بدء الانتخابات الرئاسية، بالتنسيق مع المستشفيات الجامعية، وتم الدفع بـ116 سيارة إسعاف، بالتنسيق مع هيئة الإسعاف بجميع اللجان الانتخابية، واستمرار تقديم الخدمات الصحية بجميع وحدات الرعاية الصحية الأولية حتى الساعة التاسعة مساءً خلال فترة الانتخابات الرئاسية.

فرق طبية وعيادات متنقلة

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم الدفع بـ162 فريقا طبيا ضمن المبادرات الرئاسية بمختلف المراكز، وتوفير 4 عيادات متنقلة مجهزة بالأطقم الطبية بلجان المغتربين، وتم توفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية ومستلزمات الطوارئ بجميع المنشآت الصحية.

ووجه وكيل الوزارة بتسهيل مهمة العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية وجميع المنشآت التابعة للوزارة من أطقم طبية وإداريين بأداء واجبهم الوطني للإدلاء بأصواتهم دون الإخلال أو تعطيل سير العمل داخل المنشآت الصحية.