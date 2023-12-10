طوابير أمام لجان مدرسة المنارة في مدينة نصر

شهدت لجان مدرسة منارة القاهرة للتعليم الثانوي في مدينة نصر بالقاهرة، إقبالا كبيرا من الناخبين وتحديدا فئة الشباب من الجنسين الذكور والإناث، الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

واصطف الشباب ذكور وإناث في طابورين أمام مدرسة منارة القاهرة انتظارا منهم للتصويت في الانتخابات الرئاسية، وسط تشديدات أمنية مكثفة في محيط لجان جميع لجان منطقة مدينة نصر.

وقال أحمد نادر، 26 عاما، أحد سكان مدينة نصر، خلال وقوفه في طابور الناخبين: «جينا النهارده عشان خاطر مصر، ده حقنا ولازم كل المصريين تنزل وتنتخب، عشان مستقبل مصر في ايدينا إحنا المصريين».

وفي سياق متصل، حرص العديد من الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في لجنة مدرسة درب سعادة بحي الدرب الأحمر وأمام مدرسة الحسين الابتدائية بالجمالية، في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024، حيث يوجد في المدرسة لجانا للمغتربين.