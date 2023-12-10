رئيس حزب «المصريين» يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدينة نصر

أدلى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بصوته داخل لجنة مدرسة منارة القاهرة الثانوية بمدينة نصر في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم.

الانتخابات الرئاسية 2024

وناشد رئيس حزب المصريين، جموع المواطنين النزول والمشاركة في العرس الديمقراطي الذي تشهده الدولة في الانتخابات الرئاسية من أجل مواجهة شتى التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في محيطها الإقليمي.