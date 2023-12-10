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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس حزب «المصريين» يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بمدينة نصر

كتب:

محمد أباظة
01:48 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
رئيس حزب المصريين

رئيس حزب المصريين

أدلى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بصوته داخل لجنة مدرسة منارة القاهرة الثانوية بمدينة نصر في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم.

الانتخابات الرئاسية 2024

وناشد رئيس حزب المصريين، جموع المواطنين النزول والمشاركة في العرس الديمقراطي الذي تشهده الدولة في الانتخابات الرئاسية من أجل مواجهة شتى التحديات التي تواجهها الدولة المصرية في محيطها الإقليمي.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.