وكيل «صحة الشيوخ» يشيد بالإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع: مشهد مشرف

أشاد النائب حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بالإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، موضحا أنه يكشف وعي المصريين بالحفاظ على استقرار الوطن، وإنجاح الماراثون الانتخابي الرئاسي.

تلبية نداء الوطن

وأضاف في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن الإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع رسالة للعالم بأن المصريين جميعا يلبون نداء الوطن، ويساندونه في أصعب الظروف.

وأشاد بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات في تنظيم عمليات الاقتراع وتسهيل الإجراءات لممارسة المواطنين حقهم في الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري، فضلا عن الدور العظيم الذي يقوم به قضاة مصر الأجلاء في الإشراف على العملية الانتخابية، بكل سلاسة ومرونة، قائلا: «انتخابات مصر تشهد إشرافا قضائيا كاملا غير متوافر في كثير من البلاد».

وأوضح أن المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية لها أهمية كبيرة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وتعزز الشفافية والشرعية السياسية والاستقرار السياسي والاقتصادي، وتؤثر على القرارات الدولية، وتعزز الاستقلالية وحقوق الإنسان.