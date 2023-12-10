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انتخابات المصريين بالداخل

مشرف «القومي لذوي الإعاقة» تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

كتب:

يسرا البسيوني
02:04 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
مشرف «القومي لذوي الإعاقة» تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

أدلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بصوتها في الانتخابات الرئاسية، منذ قليل، بمدرسة الشهيد عامر عبد المقصود، بمنطقة الدقي.

وأشادت المشرف العام على المجلس القومي للإعاقة، بالمشهد الانتخابي، والاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات، مثمنة الإجراءات والتسهيلات الممنوحة لهم أمام وداخل مقرات الاقتراع الانتخابية، موجهة رسالة للمصريين بالحفاظ علي حقهم الدستوري، والنزول إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، وإعمال حقهم الدستوري.

أشارت عقب الإدلاء بصوتها، إلى أن غرفة عمليات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تواصل المتابعة والتنسيق مع غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات وغرفة عمليات قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية لإبلاغهم بأي إشكاليات تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية التصويت. 

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