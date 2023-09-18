«المرشدين السياحيين»: انتعاشة كبيرة في الحركة السياحية الوافدة لمصر

قال سمير عبدالوهاب، رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، إنّ الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم شهدت انتعاشة ملحوظة، فضلا عن تعدد الدول المصدرة للسياح لمصر، ما يصب بشكل إيجابي في مصلحة المرشدين السياحيين واستمرار عملهم.

وأضاف عبدالوهاب لـ«الوطن»، أنّ أعداد السياح الوافدين لمصر خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2023، أعلى بكثير من الذين قدموا إليها خلال تلك الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أنّ الشهور المتبقية من العام الجاري، ستشهد زيادة في الحركة السياحية الوافدة، خاصة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، كما أنّ إجازات أعياد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، سترفع نسب إقبال السائحين على زيارة مصر خلال شهري ديسمبر 2023 ويناير 2024.

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، إلى أنّ الافتتاحات التي تمت مؤخرا بمنطقة القاهرة التاريخية، رفعت نسب إقبال السائحين على زيارتها، موضحا أنّ برنامج زيارة السياح للقاهرة بالنسبة لرحلات اليوم الواحد، يشمل إلى جانب زيارة المتحف المصري في التحرير وأهرامات الجيزة، زيارة العديد من المناطق الأثرية الإسلامية كشارع المعز ومسجد الحاكم بأمر الله وغيرها من المعالم الموجودة بمنطقة القاهرة التاريخية.