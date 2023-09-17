سفير الأرجنتين بالقاهرة: زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة المقبلة

قالت وزارة السياحة والآثار، إن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، استقبل اليوم بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، جونزالو أوريولابيتا سفير الأرجنتين بالقاهرة؛ وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار وبحث سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من الأرجنتين إلى مصر.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أن أحمد عيسى استهل اللقاء بالترحيب بالسفير الأرجنتيني والوفد المرافق له، مؤكدا عمق العلاقات التي تربط بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها السياحة والآثار.

زيادة ملحوظة في الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الفترة الماضية

وأشار الوزير إلى أن مستجدات حركة السياحة الوافدة لمصر من الأرجنتين تشهد زيادة ملحوظة خلال الفترة الماضية؛ آملاً أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون لجذب عدد أكبر من السائحين الأرجنتيين لزيارة مصر والاستمتاع بمقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، أن اللقاء تناول أيضا بحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال العمل الأثري، إذ تناول الإشارة إلى عمل عدد من البعثات الأثرية من الأرجنتين في ترميم بعض المقابر الأثرية الموجودة بمحافظة الأقصر، والتي من المقرر أن يتم افتتاحها قريبا بعد الانتهاء من مشروع ترميمها وصيانتها.

كما جرت مناقشة مقترح مشاركة الوزارة في أحد المعارض السياحية التي يجرى تنظيمها في الأرجنتين وسيقدم فرصة جيدة للقاء شركاء المهنة هناك لمناقشة تعزيز سبل التعاون لجذب مزيد من الحركة الوافدة منها إلى المقصد السياحي المصري.

وجرى أيضا مناقشة أهمية دراسة مقترح إقامة معرض مؤقت للآثار المصرية بالأرجنتين ليكون فرصة لإبراز الحضارة المصرية القديمة وتعريف الشعب الأرجنتيني بها عن قرب والترويج للمقصد السياحي المصري ولا سيما السياحة الثقافية التي تعد أحد الشرائح المستهدفة وفقا للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

المقصد السياحي المصري مهم بالنسبة للأرجنتينيين

ومن جانبه، أكد السفير جونزالو أوريولابيتا، أن المقصد السياحي المصري مهم بالنسبة للسائحين في بلاده لما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة، كما تحدث عن شغف شعب الأرجنتين بالحضارة المصرية القديمة ودراستهم للتاريخ المصري القديم في المدارس مما يخلق لديهم شغفا كبيرا لزيارة مصر والتعرف على ما درسوه عنها على أرض الواقع، مؤكدا حرص بلاده على تقوية وتعزيز العلاقات الثنائية المختلفة التي تربط بين البلدين ودعم أواصر التعاون بينهما، مشيرا إلى توقعاته بأن تشهد الحركة السياحية الوافدة من الأرجنتين إلى مصر زيادة خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء من سفارة الأرجنتين خوسيه فلوريس نائب السفير، وسيرو روميني الملحق الثقافي بالسفارة، وحضر من الوزارة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.