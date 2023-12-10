طوابير وإقبال كثيف بلجان القاهرة في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024

على أنغام الأغاني الوطنية ووسط تأمين كبير، عمت الفرحة والاحتفالات الشوارع، إيذانا بانطلاق الانتخابات الرئاسية 2023، وشهدت العديد من المقرات الانتخابية بدائرة قسم قصر النيل ووسط البلد إقبالا كبيرا من المواطنين أمام اللجان في انتظار الدخول بشكل منظم.

وحرص المواطنون على المبادرة والتوجه إلى لجان الانتخابات منذ بداية اليوم، وقبل فتح اللجان رسميا في الموعد المحدد، وقام ضباط الشرطة بتنظيم دخول المواطنين ومساعدة كبار السن بحملهم على الكراسي المتحركة، وشارك الشباب في رقصات على موسيقى أغنية ارفع رأسك فوق أنت مصري.

وفي مدرسة قصر الدوبارة، التي تقع بالقرب من محيط الوزارات الحكومية ومجلس الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ، تحول الشارع إلى احتفال مبهج وسط توافد الناخبين، وتوزيع الحلوى عليهم من قبل بعض الجهات المنظمة والمشرفة على الانتخابات.

وافتتحت لجان التصويت بمدرسة قصر الدوبارة، باقتراع ناخب بصحبه طفله الصغير، ليحثه على المشاركة فيما بعد، حيث أبدي الطفل سعادته بوضع أصبعه في الحبر الفسفوري.

وفي اللجان الفرعية بمنطقة بولاق أبو العلا، يبدو العرس الانتخابي في مشهد واضح وسط الاحتفالات الوطنية والسرادقات المخصصة لذلك بالقرب من المقرات الانتخابية، فضلا عن لمبات الإنارة المنتشرة بصورة كبيرة في المنطقة، وتوافد السيدات بالزغاريد والاحتفالات.

وشهدت المدرسة تواجدا كثيفا وطابورا ممتدا أمام المدرسة وداخل اللجان الفرعية وهو ما دفع ضباط الشرطة إدخال المواطنين إلى لجان التصويت على دفعات، لمنع التكدس والزحام الشديد امام اللجان الفرعية، وحتى يتمكن المستشارين من أداء مهاهم بسهولة ويسر.

كيف تعرف لجنتك الانتخابية؟

ويمكن للمواطنين معرفة لجان التصويت الخاصة بهم عن طريق الاستعلام عن اللجنة الانتخابية من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، باستخدام الرقم القومي.

ويبلغ عدد الناخبين في محافظة القاهرة حوالى 8236761 ناخب موزعون علي 45 لجنة عامة بها 961 لجنة فرعية «مدرسة» داخل 444 مركزا انتخابيا، بالإضافة إلى 58 لجنة للوافدين.

استعدادات أمنية مكثفة لانتخابات 2024

وتقوم الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة لتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتم رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ، كما قامت هيئة النقل العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة للدفع بالعدد الكافي من الأتوبيسات وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة.